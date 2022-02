Redacción- ¡Lamentable! Mexicana decidió alzar su voz y denunciar el abuso sexual que vivió mientras trabajaba para la organización del Mundial de Catar 2022, pero la historia dio un giro en su contra y terminó siendo culpable de «una infidelidad» y condenada a 100 latigazos y 7 años de cárcel.

Se trata de Paola Schietekat, una economista y antropóloga de profesión, quien trabajaba en el Supreme Committee for Delivery and Legacy (Comité Supremo), la entidad responsable de organizar el mundial de 2022. Su sueño hecho realidad, después se convirtió en su peor pesadilla.

El pasado 6 de junio del 2021, la mexicana, decidió presentarse ante la policía de este país y declarar que había sido víctima de violación por un individuo latino, quien ingresó al dormitorio donde ella se encontraba con el objetivo de sostener relaciones sexuales sin su consentimiento e incluso la agredió físicamente.

Pese a que Paola presentó un certificado médico como prueba de las lesiones provocadas por su agresor, el cual aseguró que ellos tenían una relación de pareja, ante esto, el proceso legal giró en su contra, pues en Catar las relaciones extramaritales son penalizadas con hasta siete años de cárcel y, en algunos casos, con 100 latigazos.

En consecuencia, la mujer recibió esta sentencia, sin embargo, gracias al apoyo brindado por distintas organizaciones, logró huir de este país.

Ante todo esto, lo peor fue la sugerencia de los abogados de la mexicana, quienes la única solución que le ofrecieron era que se casara con su agresor. Ante esto, Paola dijo que no, y huyó, aunque los cargos contra ella siguen vigentes en Catar, el próximo 6 de marzo el juez dictará sentencia sobre el caso.

“Horrible la sentencia de los latigazos, pero más horrible saber que tu Embajada se sentaría a verlo sin hacer nada. ¿Qué me enseñó este caso? El valor de la sororidad”, publicó Paola recientemente en redes sociales.

Muchas personas, con las mejores intenciones, me han ofrecido ayuda para que el caso llegue a las personas indicadas. Como parte de ese proceso, hay ocasiones en que me piden cartas, comunicados, resúmenes, etc. Y yo siento un ápice de esperanza 1/3

— Paola Schietekat 💜💚💗🇵🇸 (@paola7kat) February 14, 2022