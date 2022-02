El tico firmó en la misma disquera que Dua Lipa, Cardi B, Ed Sheeran, Bruno Mars entre otros

Redacción- ¡Orgullo tico! El sancarleño Siho Villalobos, popularmente conocido como Siho Villalobos, se acaba de convertir en el nuevo artista firmado por la prestigiosa empresa Warner Music, hogar de grandes artistas internacionales como Dua Lipa, Cardi B, Ed Sheeran, Bruno Mars entre otros.

El artista ha sacado varias canciones, pero fue con su último éxito «Rezas» junto a Deikel, que el tico despegó con su carrera artística, debido a que, la canción estuvo en el top #1 de Spotify durante varias semanas.

Siho, no tardó en expresar su gratitud y felicidad por esta nueva por oportunidad con sus seguidores, en donde destacó un gran agradecimiento a su familia y amigos que siempre confiaron en él y nunca le pusieron límites.

Asimismo, mencionó que pronto lanzará su próximo tema musical.

«Gracias a Dios por la salud y vida primero que todo, bueno… No tengo palabras, no sé qué hacer, que decir, solo gracias, tantas lloradas de frustración, soledad, desilusión y hoy lloro y brindo por esto, SOY EL NUEVO ARTISTA DE WARNER MUSIC MÉXICO..A mi familia y mis amigos que son mi familia también, los amo, esto es para ustedes que confiaron en mi y nunca me pusieron límites, a seguir haciendo música pa’ ustedes que por ahí viene “Waze”.. GRACIAS COSTA RICA POR TODO EL APOYO Y AHORA PAL MUNDOOOO», expresó Siho.