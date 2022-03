Morados ya son quintos con 16 puntos

Redacción – El gerente deportivo del Monstruo, Ángel Catalina, la mejoría del Saprissa en el torneo ha sido notable al ir firmando buenos resultados poco a poco, pero aún así, sostiene que está descontento por no ver al equipo en lo más alto de la tabla.

Los morados ya suman seis partidos sin conocer la derrota en el torneo, tras cosechar cuatro victorias y dos empates, que le ha permitido al Monstruo ya estar en la quinta posición del certamen con 16 puntos en 10 juegos

Ese repunte del cuadro tibaseño tiene como mente maestra a Iñaki Alonso, que a pesar de las críticas del saprissismo cuenta con el respaldo del gerente español, que considera como bueno el trabajo su compatriota al mando al Saprissa.

La escuadra más ganadora del país ya está a solo tres puntos de Alajuelense, que es líder del campeonato con 19 unidades. Es por eso, que Catalina espera que pronto el Monstruo tome ese lugar, ya que es una obligación para la institución.

Ángel Catalina habló en conferencia de prensa y dice que Alonso ha creado una buena dinámica en el grupo, gracias a su buen manejo que le ha permitido al club levantar.

«Iniciamos el campeonato con unos resultados que no eran óptimos, ahora poco a poco se han ido consiguiendo mejores resultados, aún no estamos en la situación que deseamos. Saprissa está obligado a estar en la parte alta de la clasificación y pelear por lo máximo, pero aún no estamos en la situación que queremos.

El trabajo de Iñaki Alonso es bueno, luego hay una dinámica de grupo y manejo como manifiestan los jugadores, eso es un poco la evaluación general del entrenador, nos hubiera gustado ser campeones en el pasado semestre pero no se pudo, ahora iniciamos mal y parece que vamos mejorando, sin estar contentos porque estamos obligados a estar en lo más alto de la clasificación, pero aún no estamos», afirmó Catalina a Deportivas Columbia.