La joven, de 20 años, es estudiante de Nutrición

Redacción- Michelle Coto busca la ayuda de los costarricenses para dejar de sufrir a causa de una enfermedad desconocida, sobre ella, los médicos no han podido brindar un diagnóstico.

Michelle tiene 20 años y, desde pequeña, tuvo que convertirse en una guerrera para hacerle frente a los problemas de salud que la agobiaban.

Sin embargo, esas enfermedades estuvieron bajo control durante mucho tiempo, lo que hizo que la joven, vecina de El Guarco de Cartago, tuviera una vida como la de cualquier otra persona de su edad.

Incluso, su mamá comentó que la joven desarrolló una gran habilidad para bailar folclore, además de su gran pasión por los instrumentos musicales como lo es tocar organeta, la guitarra y el ukelele.

Esos días de tranquilidad llegaron a su fin en el pasado mes de abril de 2019, cuando nuevamente la salud de Michelle empeoró de tal manera que los hospitales y los médicos han sido parte de su diario vivir.

«En abril del 2019, ella se enfermó y nos llamaron del colegio que estaba con vómitos y dolor de cabeza y ya fui y me la traje incluso hasta pasé a la farmacia y le compramos una pastilla y me dijeron que supuestamente era como una migraña desde ahí no se recuperó empezó con vómitos y dolor ya el día siguiente yo pensé que iba a amanecer mejor y no.

Fue algo terrible porque duramos casi cinco meses día y noche que ella vomitaba parejo y con dolor, a tal punto que ya la indispuso, los profesores me le tenían que mandar la materia a la casa y todo el asunto para que ella no perdiera las clases.

Nosotros empezamos a correr llevándola a médicos, pero nos decían que era migraña y empezamos una lucha de médicos, de hospitales viendo a ver que era porque no mejoraba ya después la tuvimos que internar, los doctores nos decían que era migraña y otros que podía ser alguna miopatía», explicó doña Laura, mamá de Michelle.

Desde entonces, sus visitas a los hospitales han sido recurrentes y, finalmente, los médicos no han logrado dar con un diagnóstico a la enfermedad que padece Michelle, catalogando su padecimiento como una «enfermedad rara».

Ante ese diagnóstico no existen medicamentos que hagan efectos en Michelle, por lo que han tenido que recurrir a medicamentos de venta privada, siendo los parches Transtec, los únicos que le alivian por momentos el dolor.

Sin embargo, los mismo tienen un valor de cerca de 200 a 250 mil colones, por lo que estar comprándolos le significa un gran esfuerzo económico por parte de su padre, quien es el único que trabaja en el hogar.

Al ver el dolor con el que su hija pasa 24 horas al día durante toda la semana, doña Laura Arrieta, madre de la joven, dejó la vergüenza de lado, como ella misma lo dijo en la entrevista brindada a AMPrensa.com, para solicitar ayuda económica mediante la campaña «Buscando alivio al dolor» .

De esta manera, la familia busca recaudar fondos para llevar a Michelle al extranjero en busca de un diagnóstico que los ayude a que la joven estudiante de Nutrición encuentre alivio a sus dolores.

Medios para realizar donativos:

1.Banco Nacional

A nombre de Laura Isabel Arrieta Camacho (Mamá de Michelle)

Ced: 3-336-317

IBAN: CR84 0151 0542 0010 4605 99

2. Banco Promerica

A nombre de Rafael Coto Tencio (Papá de Michelle)

Ced: 3-359-724

IBAN CR74 0116 1010 0033 2656 45

3. Banco Nacional (Cuenta de Michelle)

A nombre de Michelle Nazareth Coto Arrieta

Ced: 3-531-308

IBAN CR08 0151 0542 0010 4381 05

Sinpe Móvil:

8583-2996 Laura Arrieta Camacho

7161-5077 Rafael Coto Tencio

8303-1767 Michelle Coto Arrieta