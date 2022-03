Ugalde renunció a La Sele en el inicio de la eliminatoria

Redacción – Echando de su rol como capitán de La Sele, Bryan Ruiz, intentó convencer a Manfred Ugalde para verlo de vuelta en el cuadro patrio, pero para sorpresa del referente tricolor, el ariete de 19 años lo ignoró al no darle pelota.

Ruiz tuvo contactos con el futbolista del FC Twente de la Eredivisie, que renunció en septiembre del 2021 mediante una carta a defender a la Selección Nacional, mientras Luis Fernando Suárez este al mando de Costa Rica.

El atacante señaló en el momento de su adiós, que nunca había escuchado a un entrenador descalificar a un jugador y tampoco ser exponerlo públicamente.

Esto lo hizo Suárez tras el duelo ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández realizado el 2 de septiembre, donde Ugalde fue estelar pero perdió varios duelos ante los panameños, lo cuál le costó críticas de parte del estratega cafetero.

Por esa situación Ruiz intentó convencer a Ugalde, que no le hizo caso al capitán de La Sele, quién asegura que debe aceptar la decisión del delantero formado en Saprissa.

«Sí he intentado con Manfred, pero él sinceramente no me dio pelota, entonces uno acepta esa decisión», afirmó Bryan Ruiz a La Teja.

Incluso, Luis Fernando Suárez también ha negado contactos con Ugalde, que en la presente temporada en Países Bajos registra 488 minutos en 19 juegos, donde se ha dado el lujo de festejar tres goles y dar dos asistencias.