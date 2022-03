Brumosos querían seguir los pasos de Alajuelense

Redacción – Cartaginés fracasa en su intento de buscar triunfo en la mesa ante San Carlos, luego de que Unafut diera a conocer que rechazaban el recurso brumoso.

En un comunicado de prensa, Unafut reveló que había recibido una solicitud de adjudicación de puntos de parte del equipo de la Vieja Metrópoli en su duelo de la fecha 9 ante San Carlos, pero los brumosos tuvieron mala suerte y les rechazaron la misma.

La escuadra liderada por Geiner Segura pedía ganar el partido en la mesa, debido que los Toros del Norte incluyeron de forma indebida al asistente técnico, Víctor Abelenda, quién fue sancionado con tres partidos de castigo por una sanción en la categoría Sub-20.

Dicho castigo que sufrió Abelenda le costó a San Carlos un castigo ante Alajuelense, a quiénes si les adjudicaron la victoria por cifras de 0-3. Lo cuál en Cartaginés quería calcar, pero lamentablemente no les dieron la razón.

Unafut determinó que los brumosos no se pueden determinar como afectados, debido que no tenían certeza de los acuerdos del Órgano Disciplinario y la misma no tenía eficacia al momento del juego, que terminó con resultado de 1-1 en el Estadio Fello Meza.

Con esto, los blanquiazules se quedan con 17 puntos en el tercer lugar y San Carlos en el sexto puesto con un total de 13 unidades.