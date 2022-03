Exaspirante asegura que esa situación se ha dado en cantones fuera del GAM

Alvarado brindó a sus seguidores una serie de consejos para la hora de votar

Redacción- El exaspirante a la presidencia, Fabricio Alvarado, denunció que el candidato del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves, ha ofrecido puestos de gobierno y municipales a cambio de votos.

De igual forma, Alvarado confirmó que no dará la adhesión a ninguno de los dos partidos que se disputan la presidencia.

Así lo reveló esta noche en un mensaje dirigido a sus seguidores, donde enumeró una lista a considerar para elegir por quién votar.

Según Alvarado, eso lo constató durante su gira a las zonas fueras de la Gran Área Metropolitana, en zonas como Liberia, Pérez Zeledón, Quepos, entre otros.

Esas acciones por parte de Chaves y su equipo, de acuerdo con Alvarado, lo molestaron e indignaron.

«Debo manifestar mi indignación y molestia por lo que me he encontrado en relación con el movimiento que representa Rodrigo Chaves. Yo puedo entender que los dos líderes de los partidos en pugna le pidan a nuestros líderes, dirigentes y militantes su apoyo para el próximo domingo, es un tema lógico, es una democracia y esas son las reglas del juego; no obstante, me he topado en diferentes cantones que la gente del partido de Chaves no solamente ha pedido apoyar a su candidato, sino que les han ofrecido irse con ellos y les han ofrecido puestos para un eventual gobierno y para las elecciones municipales del 2024», denunció Alvarado.

Para el diputado electo, esa actitud no es ética, por lo que la rechaza de manera rotunda, por lo que descarta que en su partido, Nueva República, se acepten puestos de cualquier tipo.

«Eso no se vale. Yo rechazo totalmente esa postura por no ser ética y no respetarme a mí como candidato presidencial y al partido que represento. De esta manera, y sinceramente molesto, le digo a nuestra dirigencia en NR, no aceptamos puestos de ningún tipo y mucho menos ofrecimientos de puestos para las elecciones municipales que tendremos en 2 años, no nos venderemos por un plato de lentejas», afirmó.

Finalmente, Alvarado mandó un mensaje a Chaves y su gente, para que no sigan realizando esas acciones.

«A Rodrigo Chaves y su gente, les digo que así no se juega, que esta forma de hacer política en contra de nuestra organización partidaria, no es ética ni decente, por lo que le solicito que instruya a su gente para que no juegue sucio en contra de NR», dijo.

Encuentre en este video todas las declaraciones brindadas por Alvarado: