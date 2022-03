Jicaral se ubica en la 10 posición del Clausura 2022

Redacción- El timonel Mauricio Montero salió cabizbajo debido a sumar una nueva derrota ante Pérez Zeledón y complican más la lucha por el descenso, donde son últimos en la tabla acumulada de posiciones con 30 unidades y se encuentran a seis de Guanacasteca.

El estratega resaltó la gran entrega y labor de sus pupilos en la derrota de 2-1 ante los sureños, pero salió insatisfecho por el resultado luego de recalcar que ellos llevaron el peso ofensivo del juego.

Montero declaró que hizo cambios para buscar la remontada, donde quitó la línea de cinco defensores y paso a jugar un 4-4-2 presionando con dos delanteros y seguir con el equilibrio y la propuesta de ataque.

«Chunche» comentó que hasta que el torneo no termina todavía y que mientras tengan la oportunidad de luchar para salvar la categoría lo harán y que el único que sabe que pasará es Dios.

«Hice lo cambios en el momento idóneo por lo que yo conozco a los jugadores y no era que hice los cambios porque los que estaban jugando lo hicieron mal, los hice para buscar cosas diferentes quité la línea de cinco y jugamos 4-4-2 para seguir presionando con dos puntas y seguir equilibrados y proponiendo hacia arriba, pero son opciones tan claras que son malas decisiones de los jugadores; ya sean los nervios o la presión y cuando quieren anotar no lo anotan pero siento que fue un buen partido Pérez fue justo ganador y esto no se termina acá, hasta que den los números, Jicaral no va desmayar y solo Dios sabrá si nos va a alcanzar o no, nos va a alcanzar», afirmó Mauricio Montero.

También afirmó que sus jugadores no son tan claros de cara a portería debido a la presión o nervios que presentan debido a la incómoda situación en la que se encuentran, además felicito a los «Guerreros del Sur» por la victoria obtenida.

El próximo duelo para los de la «Península» de Nicoya será de visita ante Cartaginés en el estadio «Fello» Meza el primero de abril a las 2:00 pm.