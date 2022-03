CR7 está a las puertas de su quinto Mundial de la FIFA

Redacción – La gran estrella portuguesa, Cristiano Ronaldo, tiene un gran anhelo de estar en el Mundial de Catar 2022 y por eso considera el repechaje ante Macedonia del Norte como el juego de las vidas de los seleccionados lusitanos.

A sus 37 años, CR7 podría estar a las puertas de su último Mundial, a pesar de que deja claro que solamente él va decidir hasta cuándo va jugar con su país.

Es por ello, que el jugador del Manchester United está listo para el duelo ante la sorpresiva Macedonia del Norte, que viene de eliminar a Italia con un 0-1. Mientras, que Portugal echó a Turquía con un marcador de 3-1.

Para el ganador de cinco balones, esta podría su ser su quinta Copa del Mundo de la FIFA, gracias a que desde Alemania 2006 ha estado presente con Portugal, donde es capitán y el goleador histórico, lo cuál refleja su enorme grandeza.

Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa y considera duelo contra Macedonia como el juego de las vidas de los jugadores portugueses, por lo que buscarán ganar.

«Si Portugal tuviera su mejor nivel, gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también.

Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego», afirmó Cristiano Ronaldo.