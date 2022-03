Redacción – La Selección de Estados Unidos visitará Costa Rica con equipo de lujo tras convocar a todas sus estrellas de cara al cierre de la octagonal de Concacaf.

Los norteamericanos no se guardaron nada y llamaron a sus mejores hombres para la triple fecha de la eliminatoria donde enfrentarán a México, Panamá y Costa Rica.

Con su número 10, Christian Pulisic del Chelsea FC de Inglaterra encabeza la convocatoria dada a conocer por Gregg Belhalter, que quiere llevar al combinado de las barras y las estrellas a un nuevo Mundial tras ausentarse en Rusia 2018.

USA suma 21 puntos y están cerca de sellar pase a Catar 2022, por lo que llamaron jugadores como Gio Reyna del Borussia Dortmund, Sergiño Dest del Barcelona, Zack Steffen del Manchester City, Tim Weah del LOSC Lille y Ricardo Pepi del Augsburgo.

Estas son tan solo unas figuras del cuadro norteamericano en Europa, que también echó mano de jugadores destacados en la MLS, como es el caso de Cristian Roldán del Seattle Sounders, DeAndre Yedlin del Inter Miami y Paul Arriola del FC Dallas.

Weston McKennie de la Juventus es el gran ausente en el combinado estadounidense, por causa de una lesión en su pie, que le impide estar en la lista de 27 jugadores.

Pese a esas grandes figuras, Costa Rica no se achica y en el seno de la Tricolor esperan llegar al duelo ante los estadounidenses el 30 de marzo en el Estadio Nacional con la motivación a tope, ya que antes buscarán la victoria ante Canadá y El Salvador.

𝐅𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐣𝐨𝐛.🇺🇸

Gregg Berhalter selects 27 players for the final three 2022 FIFA World Cup Qualifying matches » https://t.co/XUoH6QlfKW#USMNT x @BioSteelSports pic.twitter.com/yv8xUkZM1U

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) March 17, 2022