Expusieron su punto de vista la tarde de este jueves en conferencia de prensa

Redacción- El presidente de la agrupación Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Randall Quiros, asegura que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le falló a la democracia del país.

Debido a que los socialcristianos presentaron días atrás un recurso de amparo con el fin de que se efectuara un conteo minucioso de tres mesas electorales de la provincia de Guanacaste.

Puesto que los rojiazules perdieron un puesto en la conformación de la próxima Asamblea Legislativa tan solo por dos votos de diferencia con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quienes se terminaron dejando la curul.

Situación por la cual el PUSC hizo la solicitud al TSE de que contaran manualmente los votos en la papeleta de diputados que se dieron en tres mesas específica.

Aunque esto terminó siendo ignorado por el TSE, quienes dieron a conocer este mismo jueves que esa petición no iba a lugar y que los resultados se mantenían.

Lo que ha generado malestar en el partido socialcristiano, por lo que durante la tarde del presente día realizaron una conferencia de prensa para externar y dejar en claro su molestia, así como la preocupación por lo que establecen las leyes del TSE.

«Evidentemente con la resolución que nos fue notificada hoy en la mañana por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, exactamente a eso de las 11:10 a.m., el Partido Unidad Social Cristiana, así como la fracción electa y la fracción saliente estamos absolutamente decepcionados y no es que no creamos en la credibilidad del TSE».

«Nos parece increíble que con tan solo dos votos de diferencia en la provincia de Guanacaste, donde hay un reglamento que señala y estipula que debería haber un conteo general cuando hay menos de un 2% en la papeleta presidencial, el TSE, siendo el órgano máximo de defender nuestra democracia, la voluntad del sufragio, la voluntad del soberano, de nuestro pueblo, no abra las mesas y se vaya por la forma y no por el fondo».

«Presentamos una acción de inconstitucionalidad, precisamente basados en ese reglamento discriminatorio que no permite la apertura del conteo de las mesas. donde se nos dice que no era la forma mediante un recurso de amparo, cuando ellos tenían la posibilidad, al igual que todos los abogados en Costa Rica sabemos que la jurisdicción constitucional en materia electoral, que cuando uno en vez de presentar un habeas corpus, presenta un recurso de amparo, la sala lo reordena y lo dirige como debe ser, en ese sentido, cremos que el TSE nos falló, falló a la democracia costarricense en no darnos la apertura de esas mesas y por ello estamos interponiendo la acción de inconstitucionalidad y creo que vamos a ir más allá», apuntó Quiros durante su exposición ante los medios.