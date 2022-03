Alfaro es uno de los líderes de Escorpiones

Redacción – Muchos lo recuerdan por su paso por Saprissa, José Rodolfo Alfaro o mejor conocido como «Figuito» manda un mensaje a sus críticos, con el fin de hacerles saber que actualmente está en segunda para recuperar su nivel y no está acabado.

A sus 21 años, Alfaro encontró en la categoría de plata un hogar desde julio del 2021, donde poco a poco ha retomado la confianza echando mano de su talento, el cuál lo dio a conocer en una generación dorada de Carmelita hace unos años atrás.

En el conjunto belemita es liderado por Andrés Arias, con quién Alfaro compartió en las filas del Monstruo, ya que el hoy timonel de Escorpiones fue asistente de Paté Centeno.

Su paso por Saprissa fue de 17 partidos y cinco goles, donde se dio el lujo de ganar la Liga Concacaf en 2019 y la estrella 35 en el Clausura 2020. A pesar de que su paso fue por un período de 11 meses, el saprissismo todavía lo tiene presente.

Sus condiciones todavía siguen intactas y tras superar una complicada lesión en los talones, Alfaro destaca en Escorpiones de Belén, donde ya suma su segundo torneo con la institución que la cataloga como de primera división en Liga de Ascenso.

José Rodolfo Alfaro conversó con AMPrensa.com y señala que está aprovechando su edad para recuperar su nivel deportivo y porque no soñar con un ascenso a la división de honor con su actual equipo, donde está muy feliz.

«La verdad que no comparto lo que mucha gente dice, en mi caso yo vine a segunda para recuperar mi nivel, no estoy acabado. El 18 de marzo cumplo 22 años y por eso me veo con tiempo aún, estoy muy joven y entonces, hay otras personas que piensa uno ya está acabado y ya no puede superarse, pero no es así.

Todos los jugadores tiene su forma de como agarrar nivel y conseguir un ascenso, porque a mí me han contado que dicen que conseguir un ascenso es muy diferente a ser campeón en primera. Entonces, puede que haya jugadores que estén buscando eso, pero bueno no comparto para nada, que digan que en segunda es porque esta acabado y todo lo demás que suelen decir.

Yo estoy con Escorpiones de Belén y para mí, es un equipo de primera división en la Liga de Ascenso, acá tenemos todas las condiciones y estoy seguro que vamos a pelear por ascender, ya este año o el próximo estoy seguro que ascenderemos», afirmó José Rodolfo Alfaro a AMPrensaa.com.

Escorpiones cuenta con otras figuras reconocidas como Josué Abarca, Randy Chirino, José Rodolfo Montiel, Mynor Escoe, Yecxy Jarquín, Juan Pablo Arguedas y Reggy Rivera.