Alfaro es uno de las caras conocidas de Escorpiones de Belén

Redacción – Muchos morados todavía recuerdan a José Rodolfo Alfaro o mejor conocido como «Figuito», quién actualmente milita en Escorpiones de Belén de la segunda división, pero sueña con volver a las filas del Saprissa y tener una ansiada revancha.

A sus 21 años, Alfaro quién encontró en la Liga de Ascenso un hogar desde julio del 2021, donde poco a poco ha retomado la confianza echando mano de su gran talento, el cuál lo dio a conocer en una generación dorada de Carmelita hace unos años atrás.

Precisamente, esas condiciones lo llevaron a vestir los colores del Monstruo, donde en su paso por la institución contabilizó 17 partidos y 5 goles, esos números se debieron a la inestabilidad por causa de diferentes lesiones y otras circunstancias en la era del Rey Paté.

En ese tiempo con la institución morada formó parte del plantel que ganó la Liga Concacaf en 2019 y la estrella 35 conseguida en el Clausura 2020. A pesar de que su paso fue por un período de 11 meses, el saprissismo todavía lo tiene presente.

Según el volante el número 10 de Escorpiones, muchos morados todavía se le acercan en la calle y le dicen que nunca tuvo que haberse ido del club . Lo cuál llena de motivación a Alfaro para luchar por volver en un futuro donde vivió momentos muy bonitos.

Para el habilidoso mediocampista, una lesión en los talones ha sido su pesadilla y en Saprissa no fue la excepción, ya que fue ahí donde inició un calvario, que por su juventud no magnificó en su momento y hasta hace poco ha vuelto a recuperar su nivel.

José Rodolfo Alfaro habló con AMPrensa.com y dice que su deseo es volver al Monstruo, ya cataloga su paso por Saprissa como una experiencia increíble.

«Sinceramente lo digo, sueño con volver al Saprissa y tener mi revancha, yo quiero volver y me encantaría volver, la experiencia que viví en Saprissa fue única. Hasta ahora estoy empezando a retomar a jugar sin sentir dolor en los talones, una lesión que me ha golpeado mucho y empezó en Saprissa, yo a esa edad de 19 años no podía regalar nada, pero me fui para Grecia y la lesión se agravó, tuve que parar como tres meses, volví y después de un tiempo regresó la dolencia.

Una empresa de fisioterapia me ayudó y me hizo plantillas especiales y hasta ahora, es que estoy empezando otra vez a jugar de gran forma con Escorpiones. Pero si debo reconocer que estar en Saprissa ha sido la experiencia más increíble de estar ahí y que la gente me aplaudiera en un partido, le gritaban a Paté y me pedían, eso fue bonito.

Incluso, todavía muchos saprissistas me reconocen en la calle y me dicen que nunca me tuve que haber ido del Saprissa, que ellos esperaban que no me fuera del club», afirmó José Rodolfo Alfaro a AMPrensa.com.

En su paso por el Monstruo, Alfaro no solo vivió ratos increíbles a nivel deportivo, ya que también encontró el amor, gracias a que conoció a Paula Marín, quién en ese momento trabajaba con en el departamento de prensa del Saprissa.

«Paula ha sido un soporte clave para mí y ya tenemos dos años juntos, le agradezco mucho a ella», afirmó Alfaro, que incluso comparte con su pareja en Escorpiones.