Ruiz ha vuelto a gozar de reflectores en La Liga

Redacción – El veterano volante del León, Bryan Ruiz, aclara que no exige ser titular por el nombre que tiene en el fútbol, si no que lo hace solo haciendo las cosas bien en la cancha y demostrando que todavía tiene su calidad intacta a sus 36 años.

Ruiz ha vuelto a gozar de reflectores en Alajuelense, gracias a la confianza que ha recibido de parte de Albert Rudé, que ha confiado en las condiciones del número 10 rojinegro que ya registra 386 minutos en seis partidos disputados en el torneo.

Esos números hablan bien de la regularidad que ha recuperado Ruiz, que considera que el timonel ibérico usa en Alajuelense una metodología de trabajo muy buena e interesante, en la cuál solo jugarán los hombres que estén mejor en lo físico y mental.

Eso ha motivado de gran forma al capitán de Alajuelense, que deja claro que a pesar de que tiene una larga carrera deportiva, él lo da todo por un lugar y así ser un ejemplo.

Bryan Ruiz afirma que solo va exigir minutos en el León haciendo bien las cosas, ya que solo así tendrá derecho de buscar un espacio en cada jornada del torneo tico.

«Es parte del fútbol, yo creo que el técnico ha venido con una metodología muy buena y muy interesante, con un pensamiento para él que solo el que esté bien es el que va jugar, para el en su momento si hay jugadores que estén mejor que yo en ese puesto o lo que él quería, tenían que jugar los demás, lo mío era seguir trabajando y tratar de demostrar que yo era él que debía jugar, pero eso es parte del fútbol.

A pesar de que yo tengo una carrera larga y podría decirse que podría exigir la titularidad, la titularidad yo la exijo haciendo bien las cosas y demostrando, no solo por el nombre, eso es lo que he intentado hacer y en estos momentos me siento bien, por eso estoy jugando yo en La Liga», afirmó Bryan Ruiz a Deportes Monumental.