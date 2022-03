Vargas es los mejores defensores de toda Colombia

Redacción – El aguerrido defensor nacional, Juan Pablo Vargas, no tiene problemas para reconocer que está en su mejor momento deportivo en su carrera, gracias a la constancia que ha encontrado en el famoso Millonarios FC de Colombia.

Vargas fue elegido entre los 27 jugadores de La Sele, que buscarán la hazaña de llevar al país al Mundial de Catar 2022 en la crucial triple fecha eliminatoria ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, gracias a su regularidad en el equipo embajador.

Para el defensor de 26 años, este nuevo llamado lo llena de gran motivación gracias a que se siente muy bien tan física como mentalmente en su club, donde es inamovible en la formación del cuadro comandado por el cafetero, Alberto Gamero.

En el actual certamen colombiano, Millonarios es líder en solitario con 26 puntos 11 partidos jugados. De esos duelos, Vargas ha sumado 630 minutos en siete partidos, donde ha demostrado porque es de los mejores defensores de la Liga Dimayor.

Millonarios tiene la mejor defensa de toda la máxima categoría colombiana tras haber recibido solo tres goles, lo cuál refleja la gran labor de Vargas y compañía.

Juan Pablo Vargas es punto alto de la escuadra azul de Bogotá y por eso deja claro que se siente motivado de gran forma, por lo que buscará llevar eso a la selección.

«Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, porque me siento muy bien y me siento mejor que nunca, la regularidad le da a uno eso yo creo y es inevitable que uno jugando el 100% de los partidos disponibles en el club no se sienta bien o motivado, poder venir a la selección para aportar ese conocimiento es muy motivados también.

Vivo mi tercer año en Millonarios de Colombia, al tener esa regularidad desde el momento en que llegué me ha permitido ser importante, es una importancia más allá del rol que tenemos todos como componentes de un equipo, creo que he tomado decisiones y me he acercado bastante a los antiguos capitanes y al capitán actual, eso le da a uno ese poder para poder ser tomado como capitán del equipo», afirmó Vargas.