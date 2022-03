Navas superó el cuadro gripal que lo atormentó

Redacción – Keylor Navas llegó al país pasadas las 6:00 pm de este 22 de marzo proveniente de París, Francia, donde aprovechó para enviarle un mensaje a los ticos, con el fin de hacerles saber que todo el país se verá beneficiado si se clasifica a Catar 2022.

El arquero de 35 años superó el cuadro gripal que lo marginó de la caída de 3-0 del PSG ante AS Mónaco por Ligue One de Francia. Lo cuál generó que muchos ticos se preocuparan, pero en su llegada al país señaló que ya va saliendo de esa situación.

La Sele está con la motivación al tope y que Navas lograra recuperarse de la gripe que lo afectó en estos días, le da un plus al grupo patrio que a partir de este miércoles 23 de marzo entrenara junto al respetado cancerbero dos veces mundialista.

Los duelos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos son vitales para la Tricolor, que está más unida que nunca, por lo que Keylor señala que el país tiene mucha experiencia en la eliminatoria, por eso disfrutarán de gran forma esta fase final de la octagonal.

Entre firmas de autógrafos y firmas a fanáticos que se acercaron a él, Navas dio muestra de su humildad y atendió a la prensa, donde dejó claro que se debe mostrar un país totalmente unido, con el fin de que el país clasifique a Catar 2022.

«Nosotros vamos a darlo todo y durante toda esta eliminatoria no ha sido fácil, tampoco es que uno puede esconder las cosas que han pasado, ya que han pasado demasiadas cosas, pero bueno ya no es momento para lamentarse, si no para estar todos unidos y ojalá que, se puede ver y sentir, que cuando las selecciones lleguen a este país puedan sentir un ambiente de un país que está totalmente unido, tanto afición, futbolistas y prensa.

Creo que como lo dije después del partido ante Jamaica, que si vamos al Mundial, vamos todos y todos nos vemos beneficiados si vamos al Mundial y si no vamos todos nos vemos perjudicados. Siempre es complejo y cada partido es complicado, al final ya tenemos mucha experiencia en esto y hay que disfrutarlo con confianza, humildad y serenidad, creo que cuando se hace así todo sale mejor», afirmó Keylor Navas.