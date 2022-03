Chaves sigue liderando las encuestas de cara a la segunda ronda

Redacción – El candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves, promete usar decretos ejecutivos de buena forma para mejorar la vida de los ticos, que se han visto afectados por las decisiones de políticos poco francos.

Chaves estuvo como invitado en la emisora cristiana «Estéreo Visión», donde sostiene que Costa Rica tiene un régimen jurídico sólido, por lo que los decretos son solo un instrumento más para poder llevar las riendas del país en el período 2022/2026.

Es por eso, el candidato del PPSD dice que puede ver a los ojos a cada tico y les dice que en caso de llegar a la presidencia emitirá decretos echando para atrás que le subieron a los ticos el precio del arroz, agroquímicos para agricultores hasta de la medicina.

Sin ningún de rodeos, el aspirante señala que Costa Rica tiene el arroz más caro de América Latina, con el fin de beneficiar a cuatro poderosos industriales del país. Además, señala que una pastilla del colesterol cuesta cuatro o cinco veces más que en Madrid.

Rodrigo Chaves afirma que va usar los decretos en la medida necesaria y útil, y no para fingir que está haciendo políticas públicas que perjudiquen al pueblo costarricense.

«Costa Rica tiene un régimen jurídico sólido y donde el decreto ejecutivo es un instrumento más, que hay que saber usar. No es el único instrumento, pero yo veo a los ojos a los ticos y les digo que primera acción que yo voy a tomar llegando a la Casa Presidencial si Dios lo permite, es emitir decretos ejecutivos echando para atrás los decretos ejecutivos que le subieron a los ticos, el precio del arroz más caro de América Latina para beneficiar a cuatro industriales, que hacen que Costa Rica no importe.

El agricultor costarricense no puede usar los agroquímicos modernos baratos y que no sean venenosos para el productor, consumidor y para el ambiente eso como segundo decreto. En el tercer decreto bajar el precio de las medicinas, porque las subieron por decreto. ¿Cómo puede ser que una pastilla para colesterol valga en Taras de Cartago, cuatro o cinco veces lo que vale en Madrid, España?. Por el amor de Dios y eso lo pusieron por decreto, entonces esos decretos yo los voy a usar, yo no puedo decretar una baja de impuestos porque eso en la constitución lo dice, que solo la Asamblea Legislativa.

Los políticos han sido tan poco francos y ellos creen que movimiento es acción, cuando no lo es. Firmar 1200 decretos en cuatro años, es más de 300 por año y creo que eso es más teatro, vamos a usar el decreto y en la medida de lo necesario o útil, no por fingir que estamos haciendo políticas públicas», afirmó Rodrigo Chaves a Stereo Visión.

En la nueva encuesta del CIEP-UCR, Chaves sigue liderando con un 43,3% del gusto de los entrevistados. Mientras, que Figueres tiene un 38,1% lo que haría que ambos aspirantes entren a un empate técnico en la segunda ronda.