Redacción- ¡No es su internet! Desde este lunes por la tarde la plataforma de música y podcasts, comenzó a presentar fallos y dejó de funcionar para algunos usuarios.

Sin embargo, este martes, la caída fue para todos los usuarios, que comenzaron a pensar que era su celular, internet o no se recordaban de la contraseña, incluso, muchos comentarios son que pensaron que los habían hackeado, puesto que se les cerró su cuenta y no les permitía el ingreso de nuevo.

Si bien las caídas en redes sociales son muy frecuentes, en esta plataforma no es común, por lo cual los usuarios se sorprendieron y comenzar a quejarse en otras redes sociales.

Ante esto, Spotify compartió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter:

«Algo no está del todo bien y lo estamos investigando. Gracias por sus reportes», dice el mensaje.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!

— Spotify Status (@SpotifyStatus) March 8, 2022