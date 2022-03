Desde hace meses la joven ha recibido miles de criticas por su decisión

Redacción- Joven de 21 años se hizo viral en TikTok, al subir un video en donde contó que se amarró sus trompas uterinas para no tener hijos: «No tendré que aguantar berrinches».

Se trata de la usuaria Spanic Pavas, quien aseguró que no puede estar más feliz con la decisión que tomó, ella misma aseguró que ya no quería seguir tomando pastillas anticonceptivas, pues sentía que no le hacían bien, por ende, tomó esta decisión.

«Lo más importante en la vida para muchas mujeres es ser mamá, para mí lo más importante es no serlo y ser una mujer absolutamente independiente..Sufrí mucho hormonalmente por los anticonceptivos y no quiero tener hijos”, expresó Spanic.

Si bien muchos usuarios la han felicitado por su decisión, por tener un pensamiento maduro y prevenir un embarazo no deseado, otros la critican fuertemente, pues le dicen que tomó una decisión muy acelerado a muy corta edad y podría cambiar de opinión.