Soto considera que los miramientos al Herediano son distintos

Redacción – El entrenador y gerente general del Team, Jafet Soto, se mostró molesto por la labor del arbitraje en el Clásico Provincial y por eso enviará una carta a la Comisión de Arbitraje para saber si los referís del fútbol nacional le tienen miedo.

Soto dejó saber su enojo con el trabajo realizado por Juan Gabriel Calderón, árbitro central del duelo entre florenses y manudos, ya que desde su óptica solo pitó un penal de tres que le cometieron al Herediano en el Estadio Coyella Fonseca.

Inclusive, Jafet señala que el presidente de la Comisión de Arbitraje, Randall Poveda, le dijo que Calderón es el mejor árbitro de Costa Rica, lo cuál duda el polémico timonel florense, que considera que los miramientos hacia el Herediano son diferentes.

Sin dejar ir ningún solo detalle del duelo ante La Liga, Soto cuestionó el tiempo de reposición en el segundo tiempo, ya que considera que no se cumplió por culpa de Leonel Moreira, arquero erizo, que perdió el tiempo que quiso y el referí no hizo nada.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y atacó con todo a los árbitros, por la desdibujada labor en el compromiso ante el León, donde para él perjudicaron al Team.

«El arbitraje no me gustó, porque la verdad es que yo voy a enviar una carta a la Comisión de Arbitraje, si es que me tienen miedo, yo reclamé solo una vez y me sacaron amarilla, voy a mandar una carta a ver si me tienen miedo, porque si les gusta la comodidad yo creo que Juan Gabriel Calderón está acostumbrándose a pitar muchos partidos Clase A, partidos de selección y se le olvida lo que le da esa posibilidad es el campeonato nacional.

Tres penales y solo nos marcó un penal, no hablo de la expulsión. Los miramientos hacia nosotros son completamente distintos, pero repito si el mejor árbitro de Costa Rica dicho por Randall Poveda a mi persona, no puede llevar un partido de esta índole y no puede pitar tres penales porque lo fueron, no puede reponer seis minutos porque en realidad se jugaron 2:45 de esos seis minutos, Leonel Moreira hizo lo que quiso y perdió el tiempo que quiso, un minuto duró en sacar en la última jugada.

Con mi equipo femenino, el arbitraje también fue un desastre y entonces, yo no quiero pensar que sea personal, pero si tenemos que ir y reunirnos con Randall Poveda para que salga de esa comodidad en la que está, pues yo vino a incomodarlo porque a mí, si me interesa muchísimo el fútbol nacional y yo creo que hay que poner las barbas en remojo, estamos último lugar y lo aceptamos. Así podemos ir sumando cositas y así que no, no estoy contento con el arbitraje», afirmó Soto Molina.

Pese al disgusto del timonel interino del Herediano, la situación de los florenses no es nada buena en el torneo, ya que son últimos con seis puntos en 9 jornadas.