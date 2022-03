Redacción – El reconocido ex-futbolista y actual periodista de ESPN, Hércules Gómez, salió en defensa de Keylor Navas y afirma que es el jugador más irrespetado de la actual generación de jugadores en grandes equipos europeos.

Gómez es muy recordado en sus días como jugador, donde defendió a la Selección de Estados Unidos y además, jugó en clubes como LA Galaxy, Santos Laguna, Seattle Sounders, Tigres UANL, Pachucha, Toronto FC y entre otros clubes más.

Esa gran carrera deportiva lo ha convertido en una voz autorizada en el líder mundial en deportes, ESPN para opinar de diferentes temas y ante la suplencia de Navas en la eliminación del PSG en el Bernabéu, Gómez defendió al tico de 35 años.

Keylor Navas is the most disrespected player of our generation 😒 https://t.co/UVLI8KKutw

— herculez gomez (@herculezg) March 9, 2022