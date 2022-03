Zinchenko es el jugador más famoso de Ucrania

Redacción – El famoso jugador ucraniano, Oliver Zinchenko, afirma que si no fuera por su hija y su familia se iría a la guerra que sufre su país por la invasión de Rusia.

Para el volante del Manchester City, 48 veces internacional con su país llegó procedente del Shakhtar Donetsk en 2016 y es el jugador más famoso de Ucrania.

Zinchenko no ha dudado en posicionarse públicamente. «Espero que mueras sufriendo la muerte más dolorosa», escribió en un ‘post’ de ‘Instagram’ que luego borró.

Este conflicto bélico le está afectando sobremanera -no podía ser de otra manera- y el City quiso ‘recompensarle’ con el brazalete de capitán en un juego de FA Cup.

Ahora Zinchenko se ha confesado en una extensa entrevista con el ex-jugador Gary Lineker en la ‘BBC’, donde dejó claro que su vida ahora es un mar de lágrimas y además, reveló porque no va a la guerra.

«Mi esposa me despertó a medianoche llorando y me mostró los vídeos, las fotos… Estaba en ‘shock'». Así conoció el comienzo de la guerra. No dejo de llorar. Incluso cuando voy conduciendo a la ciudad deportiva, donde sea, me pongo a llorar. No puedo parar de imaginar cómo estará el lugar donde nací y crecí y pensar que estará todo desierto. Si no fuera por mi hija y por mi familia me iría a la guerra. Conozco a mi gente y todos piensan lo mismo. Sólo hace falta ver cómo luchan por sus vidas. Estoy orgulloso de ser ucraniano y lo estaré siempre», afirmó Zinchenko.

En los últimos días, Zinchenko ha estado presente en manifestaciones que se han hecho en diferentes sitios de Inglaterra, donde se pide el fin del conflicto armado entre Ucrania y Rusia. Incluso, ha criticado a jugadores rusos por su falta de consideración.