Redacción – El delantero costarricense, Marco Ureña, se lució con fabuloso doblete en triunfo por 4-2 del Central Coast Mariners en el fútbol de Australia.

Aunque inició el partido como suplente, Ureña recibió la oportunidad de ingresar al minuto 18 y así poder iniciar su función dentro de la cancha.

Con el número 12 en su camiseta, el tico puso el 1-0 en el marcador al minuto 27, tras una asistencia de Cummings que vio como Marco definió de gran forma para el ¡GOL!.

A pesar de que los Mariners se adelantaron, el Macarthur FC encontró el 1-1 con un tanto obra del jamaiquino Adrián Mariappa al minuto 45+1.

It's all square after 45 minutes in Mudgee.

Marco Ureña's first @IsuzuUTE A-League goal in his last eight games had the Coasties in front, before Adrian Mariappa scored just before the break for @mfcbulls. #CCMvMAC on @ParamountPlusAU #WeAreALeagues pic.twitter.com/2YH4veU8lE

— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) March 19, 2022