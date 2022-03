Este 3 de marzo, Residente sacó una canción en donde le tiró durísimo a J Balvin

Redacción- ¡Residente no se detiene! Y continua dando de que hablar, pues en una reciente entrevista, aseguró que J Balvin le tenía envidia a Bad Bunny.



El rapero dijo estas palabras mientras conversaba con el canal de YouTube ‘MoluscoTV’, en donde afirmó que él no hizo la canción ni inicio toda esta tiradera porque le tuviese «envidia» a Balvin.

“¿Envidia? Si yo tuviese envidia de alguien sería de Benito (Bad Bunny). No va a pasar porque es mi pana, pero lo que él hace está bien cabrón. Pero no por alguien como Balvin, que es un charro, charrisimo. No tiene talento, no escribe”, expresó en la entrevista.

Asimismo, el puertorriqueño, dijo que Balvin únicamente “tiene el talento de hacerle creer a la gente que tiene talento, pero no. Solo tiene talento para el negocio”.

Pero la cosa no quedó ahí, pues continuó diciendo que el colombiano siente una envidia muy grande hacia Bad Bunny, pues está viendo que él sí está triunfando en la música.

“Él no me debe nada (Bad Bunny). Yo me siento contento viéndolo triunfar, pero J Balvin no se siente contento por verlo triunfar. No está contento con los triunfos de Benito, estoy seguro, ese cabrón le tiene una envidia enorme”, comentó.

Hasta el momento Bad Bunny ni J Balvin se han pronunciado sobre el tema.