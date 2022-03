Reducto guanacasteco cuenta con un ambiente familiar

Redacción – El gerente deportivo de Guanacasteca, Yosimar Arias, veta entrada de barras bravas de los equipos grandes del país al Estadio Chorotega de Nicoya, debido que quieren cuidar todos los detalles y mantener un ambiente familiar en las gradas.

Ni la Ultra Morada, la Garra Herediana del Team y La 12 de Alajuelense tienen prohibido el ingreso al reducto guanacasteco, luego de que la directiva pampera decidiera no dejarlos entrar cuando su respectivo equipo visite el escenario verdolaga.

Esta determinación se da para mayor comodidad y seguridad de los fanáticos a la ADG, que son en su mayoría familias de la provincia de Guanacaste. Además, de que entran gran cantidad adultos mayores, que residen en la zona azul, tal y como lo es Nicoya.

Es por ello, que todos los aficionados a Guanacasteca podrán estar tranquilo en su respectivo lugar este próximo domingo 13 de marzo a las 3:00 pm cuando Saprissa visite el inmueble para hacerle frente a un juego de reposición del certamen.

Yosimar Arias aclara que no es porque sea el Monstruo y su barra brava, ya que también las otras agrupaciones organizadas no pueden entrar al Chorotega cuando sus equipos visiten a la ADG, esto con el fin de mantener el orden siempre.

«Con el tema de las barras, el Estadio Chorotega es muy familiar, los niños entran solos porque Nicoya es un lugar donde los muchachos todavía andan solos, aparte también viene mucho adulto mayor y por nada acá en Nicoya somos zona azul del mundo, entonces queremos cuidar todos esos detalles, no queremos tener problemas con nada de eso, no es que sea la barra de Saprissa, es que aquí tampoco va poder entrar la barra de Herediano o la de Alajuela, ni ninguna otra barra, entonces son bienvenidos todos los aficionados de todos los equipos, pero que no sean organizados», dijo Yosimar Arias al programa Crónica de Teletica Radio.

La única barra permitida en el reducto pampero es «La Monumental», un grupo de fanáticos que alienta con todo a Guanacasteca en las graderías. La misma tiene entre sus lemas «Jueguen como tomamos», el cuál se ha hecho viral en redes sociales.

El duelo entre guanacastecos y morados promete grandes emociones, ya que ADG llega con la obligación de ganar para así alejarse del descenso. Las entradas para el público tienen un costo de 5 mil sombra y 4 mil sol. Se venden en SpecialTicket.com