Campbell vive un gran momento en México

Redacción – El atacante tico de Rayados, Joel Campbell, ha vuelto a sonreír debido que reconoce que empieza disfrutar nuevamente del fútbol y por eso con la motivación al tope señala que no se pone techo en el Monterrey de la Liga MX.

Campbell ha vuelto a retomar su mejor nivel deportivo con la escuadra azteca, gracias a la confianza que le ha dado Víctor Manuel Vucetich, quién volvió al conjunto regio tras la destitución de Javier «Vasco» Aguirre.

Su estilo para dirigir ha sido vital para Joel, quién le ha pedido movilidad, libertad de movimiento y maximizar las jugadas, lo cuál ha hecho que el delantero de 29 años se siente cómodo dentro del terreno de juego.

Incluso, Campbell señala que siempre ha tratado exigirse al máximo y por eso se plantea seguir potenciándose, con el fin de convertirse en un hombre clave en Monterrey. En el duelo ante América, el tico se destapó con un gol en el triunfo regio de 2-1.

Joel Campbell habló en conferencia de prensa y afirma que se siente súper bien, lo cuál le ha seguir en búsqueda de su mejor versión deportiva, tal y como lo ha hecho en La Sele, donde es punto clave y se ha consolidado como el mejor jugador de Costa Rica.

«Detrás del nueve es una posición que me viene bien, independientemente trato de hacer las cosas de la mejor manera en la posición que el técnico crea conveniente y lo mejor para el equipo, contra América pude volver a disfrutar del fútbol y tener minutos, jugar en una posición que me viene bien y espero seguir por ese camino.

Yo creo que como jugador siempre he tratado de exigirme al máximo y espero seguir mejorando, creo que uno no se puede poner un techo, no sé si será el mejor Joel o no, pero intentaré siempre dar lo mejor y mejorar día con día, poderlo llevar a lo mejor porque eso beneficia no solo a mi persona, si no que a Monterrey.

He podido sentirme súper bien y en la Selección Nacional también lo he podido hacer bien, ahora acá en el equipo me siento bastante cómodo y espero en Dios mejorar mis actuaciones en beneficio del Monterrey, creo que puedo dar muchísimo y sé la calidad de jugador que soy», afirmó Joel Campbell.

El tico y compañía volverán a la acción en México este viernes 11 de marzo cuando enfrenten a Mazatlán a las 9:06 pm en el Gigante de Acero.