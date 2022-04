Catalina ha sido duramente criticado

Redacción – El gerente deportivo español del Monstruo, Ángel Catalina, reconoce sin problemas que es él es el máximo responsable cuando las cosas no salen como se espera en el Deportivo Saprissa, que vive una incomoda situación en el torneo.

Catalina ha sido duramente criticado por el saprissismo, que lo pone como actor intelectual de los males que aquejan al club, que en los últimos torneos ha llevado fichajes, los cuáles han decepcionado, ya que les ha quedado enorme la camiseta morada.

Sumado a los constantes cambios de técnicos. La última variante en el banquillo fue la salida del español Iñaki Alonso, que llegó por recomendación del gerente ibérico, que reconoció que las cosas no salieron como él esperaba con su compatriota.

Pese a ello, le agradeció por los meses que estuvo en la institución. Eso solo ha sido parte de las desafortunadas decisiones del directivo morado, que dice ser el responsable máximo, por lo que no se esconde y le pone el pecho a las balas.

A nivel deportivo, Saprissa suma solo 16 puntos de 39 posibles, por lo que con la llegada de Jeaustin Campos esperan revivir. Ángel Catalina habló en conferencia de prensa y cuando un club gran como Saprissa no gana se deben tomar decisiones.

«Soy el máximo responsable cuando las cosas no salen en Saprissa y como digo, el responsable máximo soy yo y no hay de otra. Entiendo también que el fútbol no es solo blanco o negro, hay el análisis de los profesionales e incluye una gama de colores mucho más amplia, pero luego también sucede que uno es el que debe tomar las decisiones, estamos una institución muy grande que tiene una exigencia máxima.

No solo aquí, si no que en cualquier país, una institución que tiene que ganar, llevar un rumbo y un camino, si no se consigue eso hay que ir tomando decisiones de por medio», afirmó Ángel Catalina.