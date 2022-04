Bukele dice a organismo internacionales que les da al 2X1 a los mareros

Redacción – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió un claro mensaje a los mareros en su país, a los cuáles les advierte que desatan una nueva ola de criminalidad y homicidios contra el pueblo cuscatleco, quitará la comida de las cárceles.

Se hablaba de calma, con asesinatos reducidos a niveles históricos durante el último año. Pero, de repente, El Salvador volvió a ser el teatro de una violencia desmesurada debido a las maras salvatrucha y Barrio 18 que volvieron a tomar las calles para delinquir.

Solo el 26 de marzo, se marcó el récord de 62 homicidios en un solo día. Expertos sentenciaron que se trató del mayor número de asesinatos en un día en lo que va de siglo. En total, 87 personas murieron durante el último fin de semana de marzo.

Presidente @nayibbukele en los penales de Seguridad y Máxima Seguridad limitamos la alimentación, los pandilleros van a sufrir por el dolor que afuera causan sus "homeboys". Aprenderán a respetar la vida de cada persona. NI UN SOLO paso atrás en la #GuerraContraPandillas pic.twitter.com/NPRKJusE2o — Osiris Luna Meza (@OsirisLunaMeza) March 31, 2022

El Ejecutivo salvadoreño atribuye esa violencia a las pandillas o llamadas ‘maras’. Se calcula que unos 70 mil pandilleros operan actualmente en el país centroamericano, luchando por el control de las operaciones de extorsión y de narcotráfico.

La respuesta del presidente Nayib Bukele a ese alarmante aumento de muertes mostró claras intenciones de autoridad. El domingo 27 de marzo, pidió al Congreso que aprobara un régimen de excepción, invocando poderes de emergencia.

La medida estará vigente un mes e incluye restricciones de libertades civiles. Bajo este régimen, el Gobierno podrá interceptar comunicaciones, prohibir reuniones o manifestaciones, y realizar procesos penales abusivos con total impunidad.

Necesitamos hacer más espacio Director, hoy sobrepasaremos las 6,000 capturas.#GuerraContraPandillas https://t.co/XHq2TpUfxI — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 4, 2022

Este régimen de excepción alberga también la ampliación de los poderes de Policía y del Ejército en el control del orden público. En la práctica, el mandatario incrementó los operativos militares y policiales. Incluso, este de abril graduó a 205 nuevos oficiales.

Según Bukele, ya son más de 6 mil criminales tras las rejas desde que inició este régimen, tan cuestionado por organismos internacionales que velan por el cumplimiento de los derechos humanos, ya que entre las medidas está solo dos tiempos de comida.

Lea también: Natalia Díaz cree que Rodrigo Chaves sacará al país adelante por tener la mejor gente

Los prisioneros solo comen frijoles, tortilla y queso dos veces por día. Incluso, en cada habitación de la prisión quitó los colchones y sábanas, además de que no pueden salir a los patios, todo el día deben pasar encerrados en cárceles totalmente acinadas.

Es por ello, que Nayib Bukele advierte a los pandilleros que si provocan otra ola de crímenes, tomará medidas sin ningún temor, tal y como quitar la comida de las cárceles, sumado a que no le importa lo que digan los organismos internacionales.

«Voy a enviar un mensaje a los criminales, no los que están adentro porque a esos les quitamos la televisión desde el 2019 claro, si no a los que están afuera. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada al azar, hagan eso y no va ver un tiempo de comida en las cárceles, para ver cuando tiempo duran adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz y vamos a ver cuánto tiempo duran, no me importa lo que digan los organismos internacionales, que venga a proteger a nuestra gente y que vengan a llevarse esos pandilleros, se los entregamos todos al 2X1.

Desatan una ola de criminalidad y quitamos la comida en las cárceles, recuerden que en las cárceles no solo están los 17 mil pandilleros que ya estaban, si no que están los 6 mil que hemos arrestado en estos nueve días, también van a estar ustedes cuando los arrestemos y los llevemos ahí, ahí no tendrán comida tampoco, así que mejor estén tranquilos y déjense arrestar, dos tiempos claro», afirmó Bukele en cadena nacional.

MENSAJE A LOS CRIMINALES: pic.twitter.com/mKJXnqGWfi — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 5, 2022