Redacción – El delantero costarricense, Marco Ureña, sigue casado con las anotaciones y brilla en fantástica goleada de 5-0 del Central Coast Mariners ante el Wellington Phoenix de Nueva Zelanda, que forma parte de la A-League de Australia.

Como es usual, Ureña fue titular con su número 12 en su camiseta, gracias a su excelente nivel deportivo se ve un atacante con confianza y mucha seguridad.

Precisamente esa confianza ayudó a Ureña a poner el 1-0 en el marcador apenas al minuto 8, luego de que fuera el encargado de ejecutar un penal, el cuál realizó con una brillante definición para celebrar el ¡GOOOOL! y así adelantar a su escuadra.

Ureña festejó el tanto por todo lo alto, ya que comprueba una vez más que su nivel no es producto de la casualidad. Incluso, medios australianos resalta que Marco le anotó a un club de Nueva Zelanda, esto como referencia al repechaje entre ticos y neozelandeses.

Marco Ureña, the 𝙘𝙤𝙤𝙡𝙚𝙨𝙩 man on the Coast!

