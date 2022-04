Redacción- En un duelo trepidante entre el SJ Eartquakes y el Nashville SC, Francisco Calvo y Randall Leal se vieron las caras en el empate a dos goles donde el encuentro generó emociones de principio a fin.

En el compromiso entre el SJ Eartquakes y el Nashville SC por la Conferencia Oeste hubo un duelo de ticos entre Calvo y Leal que terminó en empate a tres goles.

La primera anotación llegó al minuto 38 del primer tiempo en pies de Hany Mukhtar luego de sacar un remate y vencer al portero J. Marcinkowski.

FIRST OF THE YEAR

1-0 BOYS IN GOLD

GO ON HANY pic.twitter.com/qqruggu4Eb

— Nashville SC (@NashvilleSC) April 16, 2022