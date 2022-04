Newton actualmente se encuentra sin equipo a sus 32 años

Redacción – El conocido jugador de la NFL, Cam Newton, está envuelto en una enorme polémica por comentarios machistas, donde tacha a las mujeres de no saber cuando callarse para que un hombre sea el que lidere.

No es la primera vez que Newton está en un serio problema por sus lamentables pensamientos hacia las mujeres, ya que en el pasado ha atravesado situaciones similares.

El quarterback habló en una entrevista para el podcast ‘Millon Dollaz Worth of Game’ de Barstool Sports, en donde dio su polémico punto de vista del rol de las mujeres en la actualidad.

El agente libre empezó narrando cómo fue su infancia y el ejemplo que le dieron sus padres de cómo deben ser los hombres y las mujeres. Cam Newton ha desatado una enorme polémica con sus declaraciones donde trata de mala forma a la damas.

«Tuve un ejemplo perfecto, perfecto de lo que era un hombre en mi vida por parte de mi padre. Mis padres han estado juntos durante 36, 37 años y es algo hermoso. Crecí en un hogar de tres padres. Mi mamá, mi papá y mi abuela. Y sabía lo que era una mujer, no una mala perra.

Una perra es una persona que simplemente dice: ‘Chica, soy una perra mala, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Parezco esto, pero no actúo como tal’. Y hay muchas mujeres que son perras malas, y digo perras de una manera que no degrada a una mujer, sino simplemente para salirse de la estética de lo que consideran una jefa.

Ahora, una mujer para mí es la que sabe hacer lo suyo, pero sabe cómo satisfacer las necesidades de un hombre, ¿verdad? Y creo que muchas veces cuando tienes esa estética de ‘Soy una perra jefa, soy esto, soy aquello’. No bebé. Pero no pueden cocinar. No sabes cuándo callarse. No sabes cómo permitir que un hombre lidere», Cam Newton.

Esta no es la primera vez que la primera selección del Draft hace comentarios machistas, ya que en el 2017 enfrentó un castigo por hacer un comentario sexista contra una reportera deportiva.

Lea también: Ugalde ha convencido con su talento al Twente que ya negocia con Manchester City

En una conferencia de prensa, la reportera Jourdan Rodrigue, le preguntó al entonces mariscal de campo de Carolina sobre las coberturas del receptor abierto Devin Funchess. Newton respondió: «Es divertido escuchar a una mujer hablar de rutas».