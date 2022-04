Sequeira tiene a San Carlos en pie de lucha por clasificar

Redacción – El técnico de los Toros del Norte, Douglas Sequeira, afirma que su equipo no mejenguea en los partidos del campeonato, debido que tienen un estilo de juego y de como sacar el balón cuando tienen la presión del rival en la cancha.

Sequeira le ha dado una identidad a San Carlos dentro del terreno de juego, gracias a todo el trabajo acumulado en los últimos meses, lo cuál ha convertido al conjunto norteño en un plantel fuerte y de cuidado para cualquier rival.

Desde la óptica del timonel de 46 años, los sancarleños han trabajado de gran forma, lo cuál tiene contento a Sequeira, que le ha dicho a sus muchachos que van a pelear con todo por la clasificación a semifinales, ya que son cuartos con 24 puntos.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y deja claro que su equipo no mejenguea dentro del terreno de juego, ya que hacen movimientos coordinados y hasta saben defenderse de gran manera cuando no tienen el balón.

«Se lo he dicho al grupo, estoy muy contento porque trabajan bien, vamos a pelear por la clasificación y tenemos con que pelear la clasificación, ahora lo que queda ir en búsqueda de llegar a los 27 puntos el miércoles. Yo tengo mi forma de ver el fútbol, me gusta que mis equipos cuando tengan con el balón sepan hacer movimientos coordinados, lo trabajamos, mi equipo no mejenguea, tiene un estilo de juego y de sacar el balón.

Cuando no tengo el balón me gusta el orden, me gusta defenderme en bloque bajo, no me gusta el intermedio y lo he dicho muchas veces, yo el fútbol lo veo como el baloncesto, tengo el balón hay que hacer daño, no tengo el balón hay que defender bien», afirmó Douglas Sequeira.

La escuadra norteña buscará seguir en búsqueda de la clasificación este miércoles 27 de abril cuando visiten a Guanacasteca en el Estadio Chorotega a las 3:00 pm.