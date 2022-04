Redacción- Las grandes empresas del sector privado se encuentran en riesgo debido a que Conti asegura que procederá a hackearlas debido a la negativa por parte del Gobierno de la República de pagarle al mencionado grupo.

Mismo que se ha atribuido la afectación que viven distintos sitios web de ministerios y entidades gubernamentales desde el pasado lunes.

Situación que no han podido resolver y las autoridades mantienen su postura de no ceder ante presión que realizan para así obtener el pago de $10 millones.

Cifra que pidieron antes del sábado para así no seguir avanzando con su ciberataque y tampoco divulgar información que habrían obtenido a través de estos hackeos.

Pero esto no ha sido suficiente para que los distintos ministerios y el Gobierno encabezado por Carlos Alvarado se decidan a a pagar la elevada suma.

Esto generaría que Conti realice el paso de atacar grandes empresas privadas ticas, mismas que este grupo se había comprometido a no afectar tan solo unos días atrás.

#Conti changes tactics following the Costa Rican 🇨🇷government's decision to not pay the ransom 👇 pic.twitter.com/ngTnnwPTRq

— BetterCyber (@_bettercyber_) April 25, 2022