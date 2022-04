Redacción- El grupo que se ha atribuido el ataque cibernético que sufre Costa Rica, Conti, estaría prometiendo no tocar al sector privado del país siempre y cuando las autoridades del Estado realicen el pago de $10 millones que han solicitado.

Cifra que han pedido a cambio de finalizar con el hackeo y no divulgar información que ya tendrían en su poder.

Situación por la que ha presionado al Estado estableciendo como límite el próximo sábado 23 de abril para que les den el dinero que han pedido.

Inclusive, este mismo jueves la cuenta de Twitter llamada BetterCyber, reveló que Conti estaría dispuesta a bajar la cuota pedida en un 35%.

Lo que quiere decir que ahora Costa Rica tendría que pagarles $6.5 millones para recuperar el control total de plataformas como la del Ministerio de Hacienda.

Además, en esa misma publicación la agrupación criminal de Rusia afirma que ellos no tienen pensado elevar al ataque hasta niveles de tocar empresas del sector privado.

Es más, hasta les solicitan ayuda para que generen presión hacia las autoridades de Gobierno y así obtener el dinero.

#Conti's latest message to Costa Rica:

"We give a 35% discount on a quick payment for our services, we also promise not to touch the private sector of costa rica, we treat the businessman of this country with respect and ask them to ask them to convince the government to pay us" pic.twitter.com/qZD5cSk8xY

— BetterCyber (@_bettercyber_) April 21, 2022