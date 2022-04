Núñez atacó con todo al volante del Saprissa

Redacción – El goleador histórico del fútbol tico, Víctor Núñez, no se guardó nada y le tiró con todo a Christian Bolaños, a quién cataloga como ídolo de toda Costa Rica y por eso considera que tiene que ser el ejemplo, luego de que fuera al Festival Picnic lesionado.

Bolaños asistió a Picnic en conjunto con su esposa y amigos, este evento realizó este sábado 23 de abril y se presentaron famosos artistitas. La polémica se gestó por causa de una foto que se hizo viral. Eso generó una ola de crítica hacia el volante de 37 años

Saprissa reportó que Christian había sufrido un golpe en el pie derecho y por eso no pudo estar en la derrota morada por 2-1 ante Santos en Guápiles. Ese resultado complicó los chances del Monstruo para clasificar.

Es por ello, que el «Mambo» aprovechó para atacar a su amigo Bolaños. Pero no solo a él, crítico ya que también mencionó a Kendall Waston, quién también estuvo en Picnic, pero no ha sido tan crucificado como el ídolo del saprissismo.

Núñez considera que lo hecho por estos dos jugadores morados no tiene justificación, ya que es muy bonito ir a figurar a Picnic pero no se puede a un evento así, cuando el Monstruo está viviendo una crisis deportiva.

Víctor Núñez aprovechó su participación en el programa La Platea de TD Más, donde atacó con todo a Christian Bolaños, a quién tacha de que se le está devolviendo la piedra que le tiró a la Fedefútbol, ya que crítica profesionalismo cuando él no lo tiene.

«Bolaños es amigo mío y un gran compa mío, un montón de cosas. Kendall Waston que también estuvo ahí, hay que decir nombres sin miedo, creo que eso no es un ejemplo, ellos dan un mensaje erróneo a sus compañeros y dan un mensaje erróneo para en el momento que está Saprissa decir no pasa nada, lo que hizo Bolaños no tiene justificación y lo que hizo Kendall no tiene justificación.

Creo que el Picnic que lindo estar ahí, para que andar figurando si lo de nosotros es en la cancha, si nosotros estamos en la cancha está bien, pero cuando estamos en partidos no se puede, pero si usted está lesionado para jugar fútbol, está lesionado para andar en la calle, andar en el mall y un montón de cosas.

Bolaños dio un mensaje equivocado para todos los jugadores que vienen desde atrás, creo que Bolaños crítica a la selección que es una pulpería, pero cuando usted tira la piedra sabe que se le va devolver y se le está devolviendo. Habla que no hay profesionalismo, pero ¿el de él? de un jugador de 37 años que ha tenido tanta experiencia, no puede ir en un momento tan difícil a figurar.

Christian Bolaños usted es ídolo de toda Costa Rica, tiene que dar el ejemplo, lo que hizo no está bien, no podemos estar justificando porque es Bolaños», afirmó Víctor Núñez en el programa La Platea de TD Más.