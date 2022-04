Redacción – Manchester City avanza a semifinales tras ganar con global de 0-1 y regala un nuevo fracaso al Atlético de Madrid en la UEFA Champions League.

En el Estadio Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid salió motivado en busca de remontar el 1-0 que consiguió el Manchester City en la ida.

Fiel al estilo ordenado del Cholo Simeone, los colchoneros intentaron descifrar el esquema del Pep Guardiola pronunciado 4-3-3 dentro de la cancha, lo que les permitió tener más claridad a la hora de atacar al cuadro ibérico.

Aunque el Atlético se veía fuerte en su zona defensiva, el City tuvo el primer chance peligroso a la altura del minuto 31, tras un remate raso de Ikai Gundogan que vio como su remate se estrelló en el vertical del marco de Jan Oblak.

Conforme fueron pasando los minutos, el Atlético dio cátedra su orden táctico y defensivo que tanto profesa su entrenador, que ha perfeccionado su estilo a tal punto, que los ingleses sufrieron dolores de cabeza, ya que veían una defensa muy nutrida.

Aunque Phil Foden y compañía intentaron romper el cerrojo rojiblanco, el marcador deparó un enorme 0-0 en los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo, el compromiso siguió con la misma tónica de pocas emociones, lo cuál generó que por algunos lapsos se volviera hasta aburrido, ya que el estilo defensivo del Atlético fue el que impidió a los ingleses tener claridad.

Los colchoneros quedaron eliminados pese a ataques al marco de Ederson Moraes en la recta final, los cuáles fueron insuficientes, pese a que en el minuto 90+11, Ángel Correa sacó un remate potente que tapó de gran forma el arquero brasileño.

Manchester City avanzó con global de 0-1 tras haber golpeado primero en la serie.

Los ingleses salieron inspirados en el Estadio Anfield y al minuto 21, Ibrahima Konaté puso el 1-0 para los reds con un certera definición. Eso sí, la alegría les duró poco debido que el Benfica puso el 1-1 al minuto 32 con un gol obra de Gustavo Ramos.

Roberto Firmino se robó los reflectores con un gran doblete en los minutos 55 y 65. Mientras, que el Benfica no se quedó de brazos cruzados, ya que con goles obra de Roman Yaremchuk al minuto 73 y Darwin Núñez al 83, empataron 3-3 el partido.

Pese a que los portugueses dieron una épica batalla, el Liverpool terminó avanzando con global de 6-4 y así llegar a las semifinales donde enfrentarán al Villarreal de España.

