Asimismo, Carboni también se fue en contra de la mamá de Keyla

Redacción- El día de hoy, Keyla Sánchez habló por primera vez desde su accidente, en donde destacó que ella no iba bajo los efectos del alcohol y mucho menos de las drogas, que las personas no deberían de creer todo lo que ven solo por un video, ante esto, Nicole Carboni no se quedó tranquila y utilizó nuevamente su página de Facebook para demostrar su molestia sobre el tema.

La polémica rubia, decidió iniciar el texto, criticando a la mamá de la presentadora, Kattya Granados, quien ayer hizo un video sobre la envidia que tenían las personas por las cosas materiales que tenían en su familia y la gente se muere por ver lo que Keyla se pone a lo que Carboni dijo:

«Juega de adolescente y siempre trata de desviar la atención del delito de su hija y llamar la atención con puras ridiculeces..Como en su último video, cuando podría hacer algo más provecho cómo buscar un psiquiatra y un centro de alcohólicos anónimos, que les ayude con esa vida tan vacía y superficial que tienen», escribió Nicole.

Luego de esto, la oji azul procedió a darle con todo a Keyla, y hasta mencionó cuando despidieron a Guiselle López animadora de “sábado feliz” por conducir bajo los efectos del alcohol y que López no chocó, por ende espera que con Sánchez fuese lo mismo.

«Qué pasó con la sentencia de Keyla al haber conducido de manera temeraria? Qué pasó con los videos previos al accidente que suelen sacarlos públicamente, acaso están tratando de esconderlos o editarlos? Qué pasó con el trabajo de los policías de tránsito en el momento del accidente..Será que la argolla va a despedir a Keyla por sus delitos de posible conducción bajo drogas y alcohol aunque ella invente lo contrario de que el motivo fue otro..» prosiguió Carboni.

Asimismo, Carboni le exige justicia a la policía por los actos que se dieron esa noche, pues no considera justo que para algunos si hayan sentencias y para otros no.

«Al director general de la policía de tránsito, Alberto Barquero y fiscalía encargada, los ticos exigimos que ustedes cómo autoridades nos protejan y saquen de las calles a estos individuos que cometen delitos y que a su vez los sancionen y sentencien por sus delitos cometidos. Todos sabemos que no es normal haber cometido un delito federal y que a estas alturas las autoridades respectivas no hayan tomado cartas en el asunto y dejen a un individuo que cometió un delito grave libre de sanciones y sentencias», finalizó Carboni.