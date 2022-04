Medios como la BBC y Deutsche Welle han mencionado que el nuevo mandatario del país fue acusado por este tema

Redacción- El tema de las acusaciones por acoso sexual que fue uno de los más constantes y polémicos a lo largo de la campaña política es algo que Rodrigo Chaves quiere dejar de lado.

Puesto que ayer lunes fue consultado durante una conferencia de prensa que brindo y en la cual recibió una pregunta en torno a esta temática.

Ante lo que el presidente electo dijo que ya se trata de algo que no quiere seguir discutiendo ni confrontar a los que todavía lo señalan por este tema.

Debido a que varios medios de comunicación internacionales hicieron eco de que una persona acusada por acoso sexual obtuvo el triunfo en los comicios nacionales.

Por lo que al exministro de Hacienda le consultaron si cree que este tema pueda afectar la imagen del país al punto de que genere un golpe económico.

«Yo no voy a discutir ya el tema del Banco Mundial, yo no soy candidato, le garantizo que económicamente eso no significa absolutamente ningún daño para Costa Rica», señaló Chaves.