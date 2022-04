Villalobos se mantuvo fuerte en su puesto pese a críticas

Redacción – El jerarca de la Fedefútbol, Rodolfo Villalobos, afirma que en Costa Rica el éxito deportivo es integral y el fracaso es del presidente de la federación, que a pesar de la ola de críticas que ha recibido se ha mantenido fuerte en su puesto.

Villalobos ha sido duramente cuestionado por muchos aficionados ticos, que en el inicio de la octagonal pedían la salida del mandatario, quién en más de una ocasión dijo que no iba a irse de la Fedefútbol, ya que su trabajo va más allá de la selección mayor.

Pero conforme se fueron cosechando buenos resultados en la eliminatoria, donde la Tricolor se dejó el cuarto lugar con 25 puntos en 14 partidos, dichas cifras le dieron el boleto al repechaje continental ante Nueva Zelanda.

Ante todo lo que le ha tocado vivir, Villalobos dice que no está dispuesto a cambiar el pensamiento de los aficionados. Incluso, pone de ejemplo lo conseguido en el Mundial de Brasil 2014 fue gracias al trabajo de todos alrededor de La Sele.

Rodolfo Villalobos estuvo de invitado en el programa «Sin Peláez en la Lengua» de TD Más, donde dejó claro que cada vez que se fracasa las culpas caen sobre él, a pesar que a su alrededor hay todo un equipo de trabajo que vela por el éxito del fútbol tico.

«Lo que logró en Brasil fue fruto del trabajo de todos, jugadores, técnico, de la dirigencia, fogueos y de los momentos de los jugadores, fue una serie integral y entonces, si el éxito es integral y es una de las cosas que he aprendido, en Costa Rica el éxito es integral y el fracaso es del presidente, eso no va cambiar y no pretendo cambiarlo, simplemente lo acepto y lo entiendo, por eso es que yo sigo adelante, porque tengo claro que es lo que está pasando», afirmó Villalobos en Sin Peláez en la lengua.

El mandatario ha realizado una gran labor al lado de la Comisión Técnica y Luis Fernando Suárez, que en unión con Unafut llegaron a un acuerdo para ayudar a La Sele de cara a la repesca, ya que la Tricolor tendrá más de un mes para trabajar.