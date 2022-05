Bolaños fue vital en clasificación del Monstruo a semifinales

Redacción – El ídolo del Saprissa, Christian Bolaños, le mandó un fuerte mensaje a los exjugadores que lo critican y por eso les dice que hablan a «pata cruzada con un micrófono» como si tuvieran tres o cuatro mundiales jugados.

Bolaños se defendió ante la ola de cuestionamientos que ha vivido desde hace semanas atrás, donde se puso en duda su compromiso con Saprissa, luego de que asistiera lesionado al Festival Picnic, donde se presentaron famosos cantantes extranjeros.

Desde que se filtró una foto del volante de 38 años en esta actividad, se hicieron campañas las cuáles el volante cataloga de falsas y además, ex-jugadores sacaron su mala leche contra él y por eso Christian les recuerda que muchos nunca fueron ejemplo.

Gilberto «Tuma» Martínez, Carlos «Zorro» Hernández, Víctor «Mambo» Núñez, Rolando Fonseca, Benjamín Mayorga, Guillermo Guardia y otros ex-jugadores más, crucificaron a Bolaños en diferentes programas deportivos en los que participan.

Estos son solo algunos de los que se le fueron encima a Bolaños, que está de acuerdo que busquen sustento para sus familias, pero deben dejar de ser mala leche, ya que ahora es fácil hablar para ellos, porque ahora están sentados con un micrófono.

Incluso, el número 2 del Saprissa señala que lo que hacen es borrar lo poco que hicieron en sus carreras deportivas, en la cuál Bolaños tiene tres mundiales mayores.

Lea también:

Christian Bolaños atacó con todo a sus ex-colegas en una charla con Teletica Radio, donde les recuerda que se equivocaron muchas veces, fallaron goles debajo del marco y hasta no fueron buenos compañeros, por lo que ahora es fácil hablar con un micrófono.

«Algunos ex-colegas que tenían tacos y espinilleras, fallaban goles debajo del marco, no les gustaba hacer viajes y no les gustaba estar en concentraciones, muchos de ellos también no eran hasta buenos compañeros de equipo, ahora tienen un micrófono y les gusta hablar por hablar, entonces yo creo que eso no se vale y es lo que le duele a uno como jugador, está bien que se trabaje y busquen el sustento de su familia, pero no hay que ser mala leche, muchos de ellos son mala lecha.

Incluso, con jugadores muy jóvenes, que la crítica tiene que estar ahí, pero más que ellos saben lo difícil que es la crítica cuando se equivoca un jugador, ellos se equivocaron muchas veces y no fueron ejemplo muchas veces, me extraña que agarran un micrófono como si tuvieran un micrófono grandísimo, creo que deja mucho que decir de ellos, yo me entrego por la afición y por Saprissa, hasta el día que me retire seguir dándole todo al Saprissa. Muchos de ellos, se les olvida que también jugaran.

Pero si se les ve la mala leche y eso es feo, tal vez lo poquito que hicieron en sus carreras lo están manchando con un micrófono y más bien, deberían de explicar ciertas situaciones porque ellos hicieron hasta peores cosas. Ahora sacan pecho, porque ya no están siendo juzgados, tiene un micrófono y se sientan a pata cruzada, hablan como si tuvieran tres o cuatro mundiales», afirmó Bolaños a Teletica Radio.