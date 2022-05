Ni siquiera los peores momentos de la pandemia le impidieron descansar en su casa.

Redacción – El todavía Presidente de la República, Carlos Alvarado, asegura que los cuatro años en los que ha ocupado la silla presidencial no ha tenido problemas de sueño.

Así lo confesó el todavía mandatario en una entrevista que le realizó el programa 7 Días y que salió publicada el pasado lunes.

Trabajo en el que confesó que desde el 8 de mayo de 2018 hasta la fecha ha podido dormir muy bien, únicamente realizó dos excepciones.

Mismas que se tratan de una noche en los días previos a que se aprobara la reforma fiscal, puesto que asegura que ante de que esto ocurriera el país se encontraba al borde de llegar a la condición de default.

Por su parte, el segundo caso que mencionó es cuando el país se encontraba en medio de una tensa situación social por las manifestaciones en contra de que el gobierno negociara con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dos momentos en los que el presidente habría pasado por mucha tensión, por lo que se le habría dificultado conciliar el sueño.

Por su parte, también señaló que en las peores momentos de la pandemia por el Covid-19 no sufrió de insomnio, más bien comentó que el arduo trabajo realizado en esa época lo dejaba muy cansado y con el único deseo de poder llegar a la casa para dormir.

«Siempre dormí bien, como dos o tres noches sí tuve, pero dos o tres noches de cuatro años».

«Una fue cuando en verdad ya estábamos al límite y que podíamos caer en impagos, o sea que el país podía caer en default, esa noche si fue una noche mala, antes de la reforma fiscal. El país estaba al borde de la quiebra, dichosamente eso no pasó y nadie lo tuvo que experimentar, pero esa angustia sí fue una de ellas».

«La otra tuvo que ver con, esa fue no fue tanto como no poder dormir, si no estar en vigilia porque hubo algunas manifestaciones y bloqueos, yo sabía que la Fuerza Pública iba a actuar en la madrugada, entonces yo tenía el radio que comunicaba con el puesto de mando y ahí le iba dando seguimiento al avance o trabajo de la Fuerza Pública», expresó el mandatario que se encuentra viviendo los últimos días de su periodo por Casa Presidencial.

Si quiere ver la entrevista completa, puede hacerlo aquí.