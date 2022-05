Chaves asumió el poder este 08 de mayo

Redacción- Rodrigo Chaves asegura que políticos del pasado han hecho creer que Costa Rica es un país ingobernable, en lugar de buscar soluciones reales.

El nuevo presidente de Costa Rica brindó su primer discurso portando la banda presidencial, donde da esperanza a los costarricenses de poder tener un mejor país.

Este domingo se convirtió en el que el el economista fue oficializado como el mandatario número 49 en la historia del país y que su paso al mando de Casa Presidencial se extenderá hasta el 2026.

Donde el presidente buscará que los habitantes del país vuelvan a poder soñar y hacer esos anhelos realidad.

«¿Seremos capaces de hacer historia? ¿Seremos capaces de llevar a Costa Rica al futuro que ustedes se merecen? ¿Seremos capaces de hacer que las personas que habitan este gran país vuelvan a soñar?

Y no solo a soñar, sino de tener la oportunidad de construir en realidad sus sueños, esos señores y señoras son los grandes desafíos que tenemos que vencer. Sé muy bien que el reto parece dificilísimo y francamente lo es.

Pero no caigamos en la trampa de la desesperanza, no nos dejemos vencer por la oscuridad que algunos han querido vendernos, como si quisieran hacernos pensar que el cambio y el progreso no son posibles.

Figuras prominentes de la clase política dirigente, con ligereza, y quizá como excusa para no haber tomado las decisiones que correspondía tomar, nos han hecho creer que Costa Rica es un país ingobernable.

¡No! No se trata de ingobernabilidad, sino de tomar las decisiones que son necesarias tomar, sin importar lo complejas y controversiales que puedan llegar a ser».