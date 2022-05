Defensor ya tiene un acuerdo con Alajuelense

Redacción – El arquero del Monstruo, Aarón Cruz, evita entrar en polémica y más bien resalta labor de Aubrey David y sus «partidazos» en los últimos triunfos del Saprissa, donde el jugador nacido en Trinidad y Tobago ha sido vital.

Aubrey ha sido noticia en los últimos días, debido que arreglo un contrato con Alajuelense, el club más odiado por el saprissismo, que ha aprovechado para atacar al defensor de 31 años, que termina contrato con los morados al final del Clausura 2022.

Incluso, Jeaustin Campos dijo en rueda de prensa que espera que el trinitario sea lo más profesional posible y lo de todo por los colores del Monstruo, con el fin de que termine de la mejor forma su etapa con la institución.

La inminente llegada de Aubrey al León es prácticamente un hecho, ya que el jugador ya le comunicó a Ángel Catalina que no renovará su ligamen y se irá a La Liga, que por intermedio de Agustín Lleida terminó de enamorar al defensor.

En medio de todo eso, Aarón Cruz quién es uno de los capitanes del Saprissa afirma que su todavía compañeros está trabajando de buena manera e incluso, en las victorias ante Alajuelense y Pérez Zeledón, David ha sido fundamental.

«Eso es secundario, vemos a Aubrey David trabajando de muy buena manera y ha hecho dos partidazos, entonces acá lo importante es que ahorita está con nosotros e independientemente de lo que pase, eso será el otro torneo y no sé como estará. Entonces es algo que no me compete a mí, porque no sé de eso», afirmó Cruz a Teletica Radio.

Los morados buscarán el milagro de entrar a zona de clasificación, por lo que esperan que los resultados los acompañen estás últimas cuatro fechas del Clausura 2022, ya que están a seis puntos del cuarto lugar, lo cuál ilusiona a los jugadores tibaseños.