Bravo actualmente es el comunicador de farándula más seguido del país

Redacción- ¡Esto está caliente! Pues resulta que la semana pasada a Diego Bravo le llegó una notificación, en donde Majo Ulate y Mauricio Hoffman le pidieron que borrará los videos que había subido de ellos.

Ante esto, el youtuber no se quedó callado y subió un video en sus redes sociales en donde explica cómo sucedieron las cosas y aclara que se está asesorando legalmente con su equipo de abogados.

Bravo inició contando que una persona se acercó a él justo cuando iba a entrar en la casa de Luis Carlos Monge, y le dio un documento en donde aclaró que eso no era una demanda, sino, una petición para que borrará 5 videos en su canal de Youtuber y uno en Instagram, pues Majo Ulate se sintió ofendida y difamada.

«Si, difamada, porque simplemente hablé y expuse un tema del cual hablaron medios de este país en su debido momento y que fue real, confirmado por el mismo Mauricio Hoffman, entonces, ¿dónde está la calumnia y la mentira?», dijo Bravo.

Asimismo, comentó que no entendía porqué aparecía 7 meses después a solicitar algo así, y hasta mostró parte de lo que decía el documento y destacó que no iba a borrar absolutamente nada.

«¡Va a demandar a todos los medios? ¿Será que esta brava y dolida porque Keka (Ericka Morera) y yo tenemos una gran amistad? Yo no voy a borrar ni costra»

«Si desea entablar una demanda judicial… ¡Hágalo! Son miles de dólares lo que le

va a tocar que pagar y demostrar cómo fue que esto le afectó…»

«En Costa Rica la prisión no aplica para el delito de difamación. La penalidad consiste en una multa que no supera ni las 3 tejas, así que dele con todo, que yo tengo las 3 tejas para pagarle en monedas de 5 colones y en pagos de 3 mil colones por mes. ¡Los videos no los bajo! Defiendo mi trabajo, la libre expresión y opinión», expresó Bravo.

Ante esto, Mauricio Hoffman le dijo a CRHoy.com que le solicitaron de forma respetuosa a Bravo que no utilizará su imagen y que ante la respuesta del faranduleo sus abogados ya iniciaron un proceso para tomar las medidas respectivas y ellos determinaran que curso se llevará.

«Le solicitamos de la manera mas respetuosa y cortés posible el cese de uso de nuestra imagen, sus prácticas indebidas, así como la eliminación del contenido ofensivo y difamatorio hacia nosotros. Ante la respuesta que dio esta persona, ya nuestros abogados iniciaron el proceso pertinente y se tomarán las medidas respectivas», expresó al medio antes mencionado.