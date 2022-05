Alonso recordó su paso al mando del Monstruo

Redacción – El técnico español, Iñaki Alonso, revela que en sus días en el Deportivo Saprissa le tocó entrenar con su plantel en canchas que eran realmente «potreros».

Alonso tuvo una charla con ESPN Costa Rica y tras más de un mes de haber dejado el banquillo morado, el ibérico recordó los momentos que tuvo que vivir con la institución más ganadora del país y afirma que le tocaba desplazarse a campos en condiciones difíciles.

Además, el europeo afirma que en estos «potreros», sus jugadores lo daban todo en cada práctica, lo cuál considera como un espectáculo debido que eso los ayudó a generar un ADN ganador y fomentar un mayor humildad en el grupo.

Incluso, Iñaki Alonso señala que esas situaciones le tocó vivir fue clave para el crecimiento de los jóvenes y por eso sin reparo recordar su episodio al mando del Saprissa.

«Es difícil yo lo valoraba como algo positivo, y te lo explico. Yo recuerdo, porque a mí me lo han dicho, en su día, parece que a los que eran mis jugadores le llegaron a llamar ‘Los Princesos’, y yo me llevaba las manos a la cabeza porque había que ver a esos jugadores ir a entrenar a sitios donde te tienes que mover, desplazar, en condiciones que no parecía un campo de fútbol, sino un potrero, se llama así, no sé cuál es la palabra, y entrenar como entrenaban, para mí era un espectáculo.

Eso para mí genera ADN, genera esa humildad, ese trabajo y todo eso lo veía como algo muy bueno, lo relativizaba, y a la vez era una oportunidad de los chicos jóvenes de seguir creciendo, ver como Christian Bolaños, Mariano Torres, Kendall Waston, jugadores que son internacionales, de selección, entrenaban dónde entrenaban», afirmó Iñaki Alonso en charla con ESPN Costa Rica.

En el certamen pasado perdió la final ante Herediano y en el Clausura 2022 no pintó muy bien para el europeo, ya que registró solo 16 puntos de 36 posibles. Sumado a un pobre rendimiento del 22% en La Cueva, lo cuál generó su salida del club.