Soto fue recibido en La Catedral de mala forma

Redacción – El polémico técnico florense, Jafet Soto, afirma que le encanta visita Alajuela y llenarle al León gradas del Estadio Alejandro Morera Soto, donde siempre es recibido bajo un ambiente hostil cargado de silbidos y abucheos.

Soto Molina destacó que el clásico provincial ahora se vive distinto, ya que la rivalidad entre ambas institución ha aumentado en los últimos años, donde ya los erizos encadenan 15 juegos sin conocer la derrota ante Herediano.

Los rojiamarillos cayeron 2-1 ante La Liga en La Catedral y así despedirse del liderato, que se pintó de rojinegro, gracias a un agónico gol de José Miguel Cubero al minuto 92, que se trajo abajo el invicto de Soto tras 11 partidos sin perder.

Jafet Soto habló en conferencia de prensa y afirma que los duelos ante La Liga ahora se vive con un condimento diferente, lo cuál saca a relucir rivalidad que hay entre ambos.

«Este clásico se siente mucho entre ambas aficiones en el buen sentido, a mí me encanta venir y llenarles el estadio, y así también lo han hecho con nosotros, nos han llenado el estadio y esto se está viviendo diferente, me parece que es un clásico que ha revivido en los últimos años, lo vive la gente y lo vive la afición, hay mucha pasión y es lo mismo, me parece que eso hace que el fútbol viva y se mueva, eso ayuda a la industria del fútbol», afirmó Jafet Soto Molina.