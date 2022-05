Rudé calló a muchos de sus críticos

Redacción – El técnico español del León, Albert Rudé, considera que más que un desahogo ante Herediano, la victoria de 2-1 generó una gran euforia y ganas de conectarse aún más con el liguismo en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Rudé se quitó un enorme peso de encima, luego de sacar la tarea ante los florenses que vieron como José Miguel Cubero anotó un tanto al minuto 92. Este triunfo del León hace que lleguen a 15 partidos al hilo sin conocer la caída ante el Team.

Los manudos pintaron de rojinegro la cima del campeonato con 39 puntos y así dejarse de forma definitiva el beneficio de la Gran Final Nacional, por lo que muchos manudos sueñan con celebrar la copa 31 del Equipo de su Gente.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y afirma que este triunfo hace que los erizos se conecten mucho más con la exigente afición eriza.

«Más que desahogo, es la euforia y las ganas de conectar con la afición, que no ha apoyado hasta el final, ganas de conectar con todos los jugadores que han dado el alma para poder sacar este resultado, porque detrás de esto hay mucho mucho trabajo, a veces te quedas con 10 y ese trabajo no se ve reflejado en el resultado, y es una pena, sobre todo los que estamos trabajando tanto y tanto, los jugadores que intentan hacer lo mejor y a veces no se consigue eso que queremos, hoy que se ha conseguido se da esa euforia al final, que va dedicada a toda la afición y los jugadores», afirmó Soto Molina.