Monstruo está a seis puntos del cuarto lugar

Redacción – El técnico del Saprissa, Jeaustin Campos, afirma que esta jornada se dieron resultados que considera bonitos, ya que les permite seguir soñando con clasificar, luego de cosechar su segunda victoria al hilo.

Los morados mantienen la fe intacta de clasificar tras ganarle a Pérez Zeledón con marcador de 2-1, gracias a un fantástico doblete de Ariel Rodríguez, que tiene al saprissismo haciendo números para entrar a las semifinales.

A falta de 12 puntos de la fase regular, Saprissa está noveno en la clasificación del certamen con 22 unidades, por lo que necesitan de combinaciones de resultados en las próximas fechas, con el fin de mantener ilusión de meterse a semis.

Esto debido que están a seis puntos del cuarto lugar, que actualmente es San Carlos con 28 puntos, por lo que los morados esperan que todo se les de para sacar la tarea.

Jeaustin Campos habló en conferencia de prensa y afirma que deben ir fecha a fecha, con el fin de mantener la ilusión de clasificar, pero eso sí, resalta que en esta jornada 18 se dieron resultados bonitos para el Saprissa, que anhela con su boleto a semis.

«Realmente les he dado instrucciones claras, sencillas y precisas, cortar y no inundarlos de tanta información, eso simplifica el trabajo defensivo y las tareas ofensivas, todos los elementos del fútbol. Vamos a ir juego a juego, en esta jornada hubo resultados bastante bonitos para Saprissa, sabíamos que teníamos que ganar y en eso estamos. Vamos a tener una semana muy complicada y con equipos que vienen heridos, que se están jugando muchas cosas y ahí seguir imponiéndonos.

El camerino está recobrando la confianza y más que la alegría, están recobrando la confianza en su trabajo y convicción que necesitamos para seguir adelante y estamos apelando mucho a esa constancia que puede provocar el éxito, que no sean picos altos también hay situaciones donde por relajarse puede ser que bajemos la intensidad, no tenemos ese permiso de relajarnos por tenemos dos partidos ganados y de que nos estamos acercando, apelar a la constancia y ver lo que hicimos para ganar, cuáles fueron los ingredientes y no dejarlos de lado», afirmó Campos.