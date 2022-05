Redacción- Randall Leal anota en empate 1-1 del Nashville ante el Philadelphia Union en inauguración de su nuevo estadio.

El extremo costarricense logró escribir su nombre en letras doradas dentro del equipo amarillo, al anotar esta tarde el primer gol del equipo en su nueva casa.

El nuevo estadio del Nashville SC lleva el nombre de Geodis Park en el cual para el partido de esta jornada contaba con la presencia de más de 30 mil aficionados en sus gradas.

El tico logró anotar el empate del compromiso desde el punto de penal, cuando sus compañeros confiaron en el costarricense para emparejar el marcador y que el tico pasara a la historia del club.

El tanto fue celebrado por todo lo alto, pues fue un premio a la constancia y esfuerzo que ha realizado el nacional desde su llegada al conjunto del Nashville.

HISTORY IN MUSIC CITY@randall_leal NETS OUR FIRST GOAL AT GEODIS PARK pic.twitter.com/gPlynUqbRn

— Nashville SC (@NashvilleSC) May 1, 2022