Ajú se ha ganado los aplausos y elogios del liguismo con su calidad bajo palos

Redacción – El joven arquero de La Liga, Miguel Ajú, dio a conocer que asiste tres veces por semana a terapia con un psicólogo para así potenciar su nivel en Alajuelense, gracias a este método que le ha dado grandes resultados al portero de 21 años.

Ajú se ha ganado los elogios del liguismo, gracias a sus reflejos felinos que lo han hecho darle una enorme seguridad a la zona baja del León que vio como ante San Carlos dio un gran espectáculo con notables tapadas en el triunfo de 1-0.

Incluso, se lució tapándole un penal a Álvaro Saborío al minuto 50, que vio como el cancerbero erizo sacó un mano salvadora para ahogarle el grito de gol en La Catedral.

Pero no solo eso, si no que no dejó de darle instrucciones a sus defensores en el juego, lo cuál habla del liderazgo del arquero, que ha tenido perseverancia y paciencia, ya que compite por la titularidad con Leonel Moreira, un portero de gran rodaje y calidad.

Es por eso, que Ajú lo da en cada practica y juego con La Liga. Pero todo eso tiene un secreto detrás y son las sesiones que tiene con su psicólogo, que se ha convertido en la pieza detrás del buen nivel del guardameta formado en el CAR rojinegro.

Con útiles consejos como leer libros escritos por grandes deportistas como Rafael Nadal y el desaparecido Kobe Bryant, Miguel echa para su saco para seguir creciendo. Además, aunque muchos creen que no funciona, el portero cree lo contrario por completo.

Miguel Ajú habló con FUTV y brindó detalles de estas terapias que recibe con el psicólogo de su confianza, lo cuál le ha ayudado a mejorar notablemente.

«Siempre he trabajado, he tenido perseverancia y paciencia, estoy con un psicólogo tres veces por semana y para mí es muy importante, mucha gente cree que eso no funciona, pero para mi sí, creo que Emiliano Martínez, arquero de la Selección de Argentina y del Aston Villa lo había dicho en una entrevista y eso lo he hablado con el psicólogo, la verdad me ha ayudado a mucho a competir y seguir creciendo, que es lo importante.

No estoy compitiendo con una persona de mi edad, es con una de mucha experiencia como Leonel Moreira, un gran portero que me sigue ayudando a crecer y estoy muy agradecido con todo el equipo. Con el tema del psicólogo trato más el tema de atención, la recomendación es leer libros como Rafael Nadal, Mentalidad Mamba de Kobe Bryant y ahorita me estoy leyendo un libro que se llama: la primera vez que le pegué con izquierda, me ha ayudado mucho, es un trabajo de coaching, que me ayuda a perseverar y no darme nunca por vencido, siempre ser agradecido con mi familia», dijo Ajú a FUTV.